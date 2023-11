L’Auser “Rinascita” e i giovani degli istituti locali, partono le “Lezioni della storia”

Gela. Parte il ciclo “Le lezioni della storia”. L’iniziativa prevede diciotto incontri a cui parteciperanno gli studenti delle classi superiori del Liceo Classico, del Liceo Scientifico, i soci dell’associazione Auser Insieme-Circolo “Rinascita” e saranno aperti a tutti i cittadini. Gli incontri tenteranno di mettere insieme anziani, adulti e giovanissimi per vivere gioiosamente esperienze aperte alla bellezza della ricerca delle vie maestre realizzando quello scambio intergenerazionale tanto necessario e importante. Il mondo, sia come pianeta terracqueo sia come società umana, si sta sgretolando. La crisi climatica e i molteplici teatri di guerra invitano i cittadini, a prescindere dall’età, a ‘pensare’ il presente. Per raggiungere o, perlomeno, tentare di raggiungere il diritto di esercitare la cittadinanza in termini di libera e consapevole partecipazione alla vita del pianeta e della comunità. Muovendo dal ‘presente’. Non solo, cioè, ‘nel’ presente, ma ‘dal’ presente. Perché vivere solo nel presente è come la sorte che tocca alla goccia d’acqua che, tuffata e immersa nel torrente, si confonde con esso e si smarrisce. Muovere ‘dal presente’, invece, richiede la risalita alle sue origini per tentare di ricostruire identità, percorsi e ‘Vie Maestre’ che richiedono confronto, collaborazione, dialogo aperto. In particolare, sembra opportuno prendere le mosse dall’attuale ruolo dell’Europa perché, secondo una tradizione molto accreditata, è in Europa che nasce il “pensiero discorsivo”. Però, stando alla situazione del ‘giorno d’oggi’, non si sa bene e inequivocabilmente cosa è l’Europa, cosa vogliamo che sia e chi ne dovrà tracciare i confini prossimi venturi. Né si dovrà ignorare che anche Hitler nel 1941 ebbe ad esortare i ‘suoi’ soldati dicendo loro che aveva preso le decisioni che ‘doveva’ prendere “non solo come capo responsabile dello stato tedesco, ma come rappresentante della cultura e della civiltà europea”. Il mondo di oggi e, quindi, l’Europa di oggi dovrebbero non ignorare quello che avvenne immediatamente dopo.