Gela Futsal in cerca del primo squillo in Serie B

Gela. Il Gela Futsal attende il Soverato, secondo in classifica a 13 punti. I biancazzurri cercheranno il supporto dei propri tifosi per la prima vittoria stagionale dopo gli insuccessi nelle ultime due trasferte a Monreale e Mazara. Nell’ultima gara casalinga contro il Barcellona, la squadra di mister Fecondo è andata ad un passo dal pareggio, perdendo poi a due secondi e mezzo dalla fine. In quella prima invece la compagine gelese ha centrato il pareggio contro la Blingink Soverato, ad oggi quinta in classifica. Il tecnico gelese dovrà fare a meno di Di Bartolo e Marchese, out per squalifica. La gara si giocherà al Palalivatino alle 16.