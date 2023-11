Violenza di genere, Sammito: “Basta barbarie contro le donne, questa giornata non sia solo retorica”

“Non si può dichiarare la propria solidarietà e un minuto dopo ritornare esseri con istinti violenti se non addirittura animaleschi. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo pratico – aggiunge – la politica troppe volte è rimasta inerme. L’omicidio della giovane Giulia Cecchettin è inaccettabile così come lo sono le violenze, fisiche e psicologiche, patite quotidianamente dalle vittime. Servono controlli costanti e nessun particolare può essere trascurato, neanche quello che sembra meno rilevante. La coscienza va mobilitata a partire da noi stessi. Non è ammissibile che ci sia una mattanza di donne né è accettabile che si susseguano convegni e iniziative, per poi ritrovarsi, ogni anno, a fare la conta delle vittime. Si deve iniziare dalla scuola e formare al rispetto. Altrimenti, non ci saranno vie d’uscita”.