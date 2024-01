Gela mortificato a Paternò: 7-1 in una gara da incubo

Gela. Probabilmente non è la proporzione mortificante del risultato (7-1) a far male. Perché ci sono modi e modi di perdere nel calcio. Ma quegli “olè” dei tifosi del Paternò ad inizio secondo tempo, sul risultato di 6-0 sono forse l’aspetto più umiliante della sfida del Falcone-Borsellino. Una punizione che forse non meritano i ragazzi scesi in campo, e neanche sicuramente quegli oltre sessanta tifosi gelesi che hanno sfidato persino il maltempo per incoraggiare i propri calciatori.

Finisce con i calciatori gelesi a testa bassa, i tifosi biancazurri increduli per una batosta difficile da dimenticare. E la paura è quella che queste figuracce, perché di questo si tratta, possano ripetersi anche nelle prossime partite. Il Gela non c’è, appare una squadra svuotata mentalmente, crollata al primo gol.

Eppure Resouf aveva sfiorato il gol dopo pochi minuti, lasciando illudere che si potesse assistere ad una partita più combattuta.

Fausciana ha dovuto rinunciare a Tomaino squalificato, schierando Veca sulla corsia di sinistra e Signate al debutto in attacco da titolare.

Neanche 18 minuti e Paternò avanti. Ci pensa Micoli a realizzare l’1-0. Il raddoppio al 29’ con Asero. Dopo appena quattro minuti la chiude ancora Asero. Fausciana opera un doppio cambio, inserendo Trentacoste per Tuvè e Ferrigno per Alves ma è ancora il Paternò a segnare in pieno recupero con Micoli, che cala il poker. Dentro anche Golisano per Veca per contenere il disastro.