“Impianti intervenga sul verde e le rotatorie”, Greco: “Non comprendiamo il diniego”

Gela. Negli ultimi giorni, il rapporto istituzionale tra l’amministrazione comunale e la società Impianti Srr, che gestisce il servizio rifiuti in città, è andato nuovamente verso note tutt’altro che concilianti. Fino ad oggi, una linea condivisa non si è mai raggiunta. Non sembra esserci troppa sintonia neppure in tema di aree verdi e rotatorie stradali. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Ivan Liardi, già a novembre e a dicembre, avevano chiesto ad Impianti di occuparsene, pur sapendo che il punto non rientra nel contratto. “E’ soprattutto per una questione di decoro – dice Greco – sappiamo che Impianti non ha obblighi contrattuali su aree verdi e rotatorie stradali, però abbiamo chiesto un intervento proprio rifacendoci ad un principio di sussidiarietà orizzontale e di cura delle attività di interesse generale. Come riscontro abbiamo ottenuto un diniego nonostante ci fosse stata un’iniziale volontà favorevole”. Il sindaco ha inoltrato una nuova comunicazione, indirizzata ad Impianti e alla Srr4. Torna sullo stesso concetto e si attende un intervento da parte dell’in house. “Parliamo di una società a partecipazione totalmente pubblica – aggiunge il sindaco – ci si aspetterebbe un maggiore interesse verso il decoro pubblico. Sarebbe un risvolto favorevole anche per l’attività che la società sta già svolgendo in città”.