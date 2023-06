“Gela prima di tutto”, “Greco vuole distogliere l’attenzione per coprire la sua inefficacia”

Gela. “Non ha fornito nessuna spiegazione sulle vere ragioni delle sue dimissioni”. Gli esponenti locali di “Gela prima di tutto”, gruppo federato a “Sud chiama nord” di Cateno De Luca, guardano al rientro del sindaco Lucio Greco come ad un’iniziativa priva di vere motivazioni politiche. “Si è dimesso per evitare una possibile sfiducia da parte del consiglio comunale ed è rientrato senza fornire valide motivazioni sulle sue dimissioni precedenti. Durante la conferenza stampa di ieri, il sindaco Greco ha scagliato accuse contro tutte le forze politiche, cercando di addossare loro la responsabilità del fallimento del Comune. Tuttavia, è evidente che il vero problema risiede nella sua incapacità politica di gestire efficacemente la situazione e portare avanti una solida amministrazione. È inaccettabile che il sindaco Greco utilizzi le sue dichiarazioni per attaccare le forze politiche rivali, cercando di distogliere l’attenzione dalla sua stessa inefficacia”. La strategia del sindaco non convince affatto i supporter di De Luca. “È doveroso ricordare che veri sindaci come l’onorevole De Luca hanno dimostrato la propria abilità nel trasformare Comuni in difficoltà, come Messina, in realtà virtuose. Questi sindaci si sono concentrati sul lavoro serio e impegnativo anziché lamentarsi dei loro avversari politici. Chiediamo chiarezza e trasparenza da parte del sindaco Greco – continuano – riguardo alle motivazioni delle sue dimissioni e del suo ritorno in carica. I cittadini meritano di conoscere la verità e di avere un’amministrazione che si preoccupi realmente del loro benessere e della crescita della città. Siamo fermamente convinti che solo attraverso una leadership politica competente e responsabile si possano affrontare le sfide e promuovere lo sviluppo”.