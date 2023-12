Ghelas, commissione contesta linea dell’amministrazione: “Non possono esserci proroghe infinite”

Gela. La commissione sviluppo economico non è soddisfatta dalle risposte che l’amministrazione comunale ha portato, in aula consiliare, su Ghelas. Il sindaco ha rilasciato una risposta scritta ma il presidente della commissione Rosario Faraci ha ribadito che c’è troppo attendismo. “Non possiamo accontentarci del faremo o dello stiamo per fare – ha riferito – è stato comunicato che il comitato per il controllo analogo è in via di formazione ma non basta. I lavoratori, anche nel caso di internalizzazione dei servizi, non possono essere assorbiti, dato che vennero assunti come precari. Non si può andare avanti solo con proroghe”. Nella risposta del sindaco, si richiama la volontà di definire il nuovo contratto entro fine anno, facendolo arrivare in consiglio. In caso contrario, si procederà con una nuova proroga ma con l’impegno a chiudere il contratto entro il prossimo marzo. Per la commissione, come ha sottolineato Faraci, c’è ancora troppa incertezza mentre Ghelas si è impegnata a ridurre del venti per cento l’importo complessivo del nuovo rapporto contrattuale. L’assenza del controllo analogo è stata segnalata dai revisori dei conti del Comune e i consiglieri della commissione ormai più di un anno fa presentarono una proposta di rilancio della società e di razionalizzazione dei servizi, mai attuata. L’assessore Antonio Pizzardi, che ha risposto in aula, ha confermato che ci saranno tempi brevi per il comitato del controllo analogo. L’esponente della giunta, a sua volta, si è detto non in linea con un’eventuale nuova proroga che non preveda un obiettivo da sviluppare per la società. “Se così fosse, io non firmerò la proroga”, ha detto Pizzardi.