Giro di droga scoperto in città, coinvolti dal gup: pusher arrivavano da altre province

Gela. In aula, si tornerà a dicembre, anche per rinnovare le notifiche ad alcuni degli imputati. Davanti al gup, ci sono i coinvolti nell’inchiesta antidroga, che lo scorso luglio portò i carabinieri ad arrestare diversi presunti pusher e grossisti. In città, secondo i pm della procura e i militari dell’arma, il punto di riferimento per la droga era il trentaduenne Giuseppe Domicoli, che è stato già coinvolto in altre indagini sempre sullo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, avrebbe approfittato anche dell’attività commerciale di famiglia per incontrare clienti e presunti pusher, che arrivavano da altre zone della Sicilia, soprattutto dal ragusano e dall’agrigentino.