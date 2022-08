Giunta da rivedere subito? Incardona aspetta Greco: per Giordano sostegno a tempo

Gela. Fuori dalla campagna elettorale per l’election day, in municipio, con la piena ripresa dell’attività istituzionale, il sindaco Lucio Greco dovrà effettuare “verifiche” politiche, anzitutto tra i suoi alleati. Un quadro preciso della situazione si avrà probabilmente solo dopo le urne per le regionali e per le politiche. C’è però chi ha già chiesto riscontri. Il consigliere comunale Salvatore Incardona, che ha lasciato l’Udc, già da qualche tempo ha chiesto un incontro con l’avvocato Greco. Sul tavolo, il ruolo del centrista in maggioranza e soprattutto la rappresentanza in giunta. Incardona, sotto le insegne Udc, ha voluto che Danilo Giordano entrasse a far parte della compagine del governo cittadino. Ora, però, gli equilibri sono cambiati. Incardona non si rivede più nel percorso dell’Udc e chiederà di avere una propria rappresentanza in giunta. Giordano, quindi, potrebbe lasciare il suo posto, anche se l’Udc ha comunque confermato l’appoggio al sindaco. Il gruppo centrista, però, con l’addio di Incardona, non ha più esponenti all’assise civica. Il consigliere, invece, vorrebbe rispettare il patto con Greco, ma avendo un proprio riferimento tra gli assessori. L’incontro è stato ufficialmente chiesto ma fino ad ora non si è tenuto. Il sindaco Greco è stato impegnato nella gestione amministrativa e nell’organizzare tutte le attività propedeutiche, finalizzate all’avvio della mostra con la nave greca. Incardona, che fino ad oggi non ha mai mancato di sostenere i pro-Greco, non ha intenzione di creare strappi irrimediabili, ma attende che il sindaco possa valutare le richieste. Non ci sarà nessun pressing politico che possa influire sull’iter degli atti finanziari, attesi in consiglio comunale.