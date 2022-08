Nuova videosorveglianza, inizia fornitura sistemi: saranno installati da Ghelas

Gela. La gara per i materiali e i sistemi da installare è stata aggiudicata a maggio. A fine mese, ci sarà la consegna alla Ghelas. E’ già fissato l’incontro. Sarà la municipalizzata, ora guidata dall’ingegnere Pietro Inferrera, ad occuparsi dell’installazione del nuovo sistema pubblico di videosorveglianza. La fornitura sarà effettuata dalla società romana “Calzavara spa”, tra quelle più importanti in Italia nel settore delle reti di telecomunicazioni e sicurezza, tanto da aver realizzato impianti anche in diverse strutture pubbliche del territorio nazionale. L’affidamento è stato concluso al costo di circa 175 mila euro, su un progetto per la nuova videosorveglianza da 500 mila euro (il rup è Santi Nicoletti). Si tratta di fondi comunali, che l’amministrazione ha individuato per realizzare un nuovo sistema, necessario per rispondere alle frequenti richieste che sono arrivate dalla procura della Repubblica, impegnata nel contrasto a fenomeni criminali molto diffusi come danneggiamenti e incendi, ma non solo.