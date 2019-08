Gli immobili del Comune gestiti dalle associazioni, Robilatte: “Serve un regolamento dettagliato”

Gela. Ad inizio anno, un primo elenco di immobili da riconsegnare al Comune era in fase di definizione. Si tratta di strutture di proprietà dell’ente, ma che negli anni sono stati affidati ad associazioni oppure a privati. Un capitolo sempre piuttosto spinoso, anche perché si è spesso proceduto con singole convenzioni, non così chiare. L’attuale amministrazione comunale, nel tentativo di verificare con esattezza, mira ad un regolamento che abbia criteri precisi. “Vogliamo arrivare ad un regolamento dettagliato – dice l’assessore Grazia Robilatte che ha la delega al patrimonio – è il primo passo che vogliamo muovere”. L’assessore e i tecnici del settore starebbero monitorando l’attuale sistema di gestione di questi beni, nell’attesa di poter avere in mano un regolamento. Ci sono sempre state diverse perplessità sul metodo di gestione dei beni immobili di proprietà del Comune. Per anni, non si è venuto a capo neanche del numero complessivo.