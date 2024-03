Gli irriducibili di Cosa nostra ancora alla guida del clan, “il reggente era Tasca”

Gela. Gli irriducibili di cosa nostra, tornati in libertà, avrebbero ripreso i galloni del comando sul territorio. È il caso del cinquantenne Giuseppe Tasca, arrestato nella notte nell’ambito del blitz “Ianus”. “Uno dei soggetti di maggiore caratura dell’operazione è Giuseppe Tasca, reggente della famiglia Rinzivillo, un soggetto che ha espiato decine di anni di carcere. Questo conferma ulteriormente ciò che è stato detto in numerose altre occasioni. Che tranne eccezioni rarissime, da Cosa Nostra non si esce perché c’è una sub cultura mafiosa e l’orgoglio di appartenervi”. Lo ha detto il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca in conferenza stampa sulla maxi operazione della Polizia che ha portato all’arresto di 54 persone. “Ci sono soggetti – ha aggiunto il magistrato – che dopo anni di carcere, uscendo, riprendono le attività sul territorio. Anzi qualora vengano arrestati soggetti di livello non apicale, scontando anni di carcere senza battere ciglio e senza collaborare, escono con un titolo in più. E’ il caso di Giuseppe Tasca. Abbiamo indizi per ritenere che egli sia divenuto il reggente della famiglia Rinzivillo di Gela. Questa operazione – ha sottolineato De Luca – conferma che Cosa Nostra non è mafia liquida, non è un comitato di affari. Sì, fa gli affari, ma c’è una riserva di violenza nel dna dell’associazione che è pronta a entrare in azione qualora le normali attività economiche non siano sufficienti. La riserva di violenza è sempre presente e Cosa Nostra non può che ribadirla se vuole affermarci come associazione criminale”.