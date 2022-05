Governo, Letta “Salvini ha superato il limite, a rischio il Pnrr”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo dico molto chiaramente: per quanto mi riguarda l’opposizione che Salvini sta facendo al governo ha superato il limite”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i giornalisti a Catanzaro, in merito alle polemiche sul ddl Concorrenza.”Salvini e la Lega sono un partito di maggioranza. Io credo che, se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha su Salvini e sulla Lega, la maggior parte dicano che è diventato un partito di opposizione – ha aggiunto Letta -. Penso che questa vicenda vada chiarita, nel senso che su tutti i temi principali ormai Salvini si comporta come un rappresentante dell’opposizione, è molto più opposizione Salvini di altri che sono veramente all’opposizione. Lo dico con grande chiarezza e franchezza: così non credo che si possa andare avanti a lungo. Sul Pnrr l’Italia ha preso l’impegno delle riforme. Se le riforme non si fanno non arrivano i soldi europei. Salvini mette a rischio i fondi europei che sono fondamentali per il Paese e per il Sud, e per me questo è incompatibile con un’azione efficace di Governo”.- foto: agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).