Governo, Meloni “Pronti a metterci la faccia e dare il massimo”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a metterci la faccia. A dare il massimo per risolvere i problemi degli italiani in questa fase molto complessa e delicata”. Così, in un post su Facebook, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.”Intendiamo mettere in piedi il Consiglio dei ministri più autorevole e di alto profilo possibile”, ha detto, secondo quanto si è appreso, nel corso dell’esecutivo nazionale del partito.”Questo significa che non sarà composto per risolvere beghe interne di partito o proponendo qualsiasi nome o per rendite di posizione. Si parte dalla competenza. Se quella migliore dovesse essere trovata al di fuori degli eletti, a partire da Fratelli d’Italia, questo non sarà certo un limite”. Per Meloni “questo non cambia la natura fortemente politica del governo perchè i governi sono politici quando hanno un mandato popolare, un programma definito, una visione chiara e una guida politica”.(ITALPRESS).-foto agenziafotograma.it-