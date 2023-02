“Greco doveva ringraziare solo Schifani”, Mancuso: “Progetto per la città con candidato FI”

Gela. “Un’amministrazione comunale che si è dimostrata un colabrodo, anche in termini di riconoscenza. Il sindaco avrebbe fatto bene a ringraziare solo il presidente della Regione Renato Schifani. Senza di lui non ci sarebbe stato alcun emendamento”. Il parlamentare Ars Michele Mancuso, che solo pochi giorni fa aveva contatto Greco per comunicargli la mossa del governo regionale sulle royalties, sembra però ancora più convinto che i ponti politici con la giunta vadano tagliati senza ritornare indietro. “Da Greco non mi aspettavo ringraziamenti – aggiunge – volevo solo rimarcare che il lavoro del presidente Schifani è stato decisivo. Del resto, il segno massimo dell’ingratitudine è ringraziare tutti, come fa il sindaco Greco”. Mancuso, che con il gruppo locale di Forza Italia da tempo viaggia su frequenze del tutto diverse da quelle dei pro-Greco, tiene a porre confini netti anche rispetto ad altri parlamentari della sua stessa area politica. “L’onorevole Catania? Farebbe bene ad occuparsi seriamente del nostro territorio – dice ancora – certo che ero diffidente sul suo emendamento per lo sblocco royalties. Non era attuabile ed è stato decisivo l’intervento del presidente Schifani. A me, interessa lavorare per Gela, che considero la mia città. Non voglio fare polemiche con gli altri. Anzi, ho anche scritto del lavoro che tutti i parlamentari del territorio hanno fatto con la finanziaria. Sull’emendamento rifarei tutto, nonostante l’atteggiamento del sindaco Greco”. Tra il gruppo che si rifà a Mancuso e l’amministrazione comunale i rapporti sono ormai del tutto deteriorati, nonostante l’avvocato abbia voluto tentare l’avvicinamento al centrodestra.