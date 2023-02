Pepe, “Catania ha intenzione di creare fibrillazioni nel centrodestra locale”

Gela. Sembrano esserci tutti i primi “ingredienti” politici per la costruzione del centrodestra cittadino, con l’obiettivo primario del dopo-Greco e delle amministrative del prossimo anno. L’approvazione dell’emendamento “sblocca royalties” all’Ars pare aver dato maggiore consapevolezza anche se le divergenze non mancano, soprattutto sull’asse Forza Italia-Fratelli d’Italia. I parlamentari di riferimento, l’azzurro Michele Mancuso e il meloniano Giuseppe Catania, sembrano ancora distanti. In città, i forzisti da tempo hanno confermato piena fiducia a Mancuso, che non disdegna un centrodestra in grado di costruirsi intorno ad una candidatura berlusconiana a sindaco. Il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe è sulla stessa linea di Mancuso. “La politica quando riesce a trovare soluzioni ai problemi dei propri cittadini è buona politica. I risultati si ottengono quando più soggetti interessati al problema vengono coinvolti – dice Pepe – l’onorevole Catania farebbe bene ad evidenziare che grazie alla concertazione tra l’assessore al bilancio Marco Falcone di Forza Italia, il presidente Schifani, l’onorevole Mancuso e lui stesso, l’emendamento salva Gela è passato. Quando un politico si vuole prendere la paternità di trovare la soluzione ad un problema, senza coinvolgere gli altri politici quantomeno di coalizione, non fa gli interessi di quel territorio. Ho l’impressione che l’onorevole Catania abbia la voglia di creare fibrillazioni nel centrodestra cittadino”.