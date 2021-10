Greco stringe per la nuova giunta, pochi contatti con alleati: attesa per scelte

Gela. Prassi vuole, soprattutto in queste occasioni, che le bocche siano “cucite”. Mancherebbe poco alla chiusura del cerchio, che corrisponde alla nuova giunta. Dal primo pomeriggio di oggi, il sindaco Lucio Greco si è messo a valutare le soluzioni sul tavolo. Ha atteso la conclusione dell’assemblea della Srr4, per poi passare al capitolo più strettamente politico. A differenza delle previsioni, pare che abbia preferito ridurre al minimo i contatti con gli alleati. Anche i “fedelissimi” non conoscono nei dettagli quelle che saranno le sue determinazioni. Tutti gli assessori “azzerati”, a loro volta, sembrano non sapere molto delle mosse del primo cittadino. Non è da escludere che, conclusa la riflessione in atto, sia direttamente l’avvocato ad informare tutti gli alleati. Lo schema politico non dovrebbe discostarsi troppo da quello dell’ultimo anno, probabilmente con qualche volto nuovo tra gli assessori. Al momento, nessuno azzarda previsioni e c’è chi è sicuro che manchi solo “l’ultimo nodo da sciogliere”. Lo stesso Greco ha preferito non scoprire troppo le carte. Forza Italia, l’Udc, il fronte civico e “Liberamente”, sembrano far parte della piattaforma politica, che dovrebbe essere la base per rilanciare l’azione amministrativa. Tante incertezze rimangono sulla sorte dei renziani di Italia Viva e degli accordi pre-elettorali. Poco filtra anche sulla Nuova Dc (che in giunta ha schierato l’assessore Giuseppe Licata).