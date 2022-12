Il Gela crea, segna, sbaglia un rigore e poi si fa riprendere dal Misterbianco

Gela. L’operazione allungo non riesce alla SSD Gela, che deve accontentarsi di un pari contro il Misterbianco 2011. Un gol per parte ma con tante recriminazioni sulla sponda biancazzurra. Quattro palle gol nitide, un calcio di rigore sbagliato contro un Misterbianco che ha capitalizzato l’unica palla-gol creata in 97 minuti di partita. Con Pira inizialmente in panchina per un problema alla schiena, Fausciana opta per la coppia d’attacco Scerra-Ascia, con Floridia alle spalle e Deoma a destra.

Primo tempo

21’ Bisogna aspettare 21 minuti per vedere il primo tiro in porta. Ci prova Mauro dai 20 metri, con Governo attento a respingere a pugni uniti.

25’ Il portiere del Misterbianco si dimostra pronto anche sulla conclusione da fuori di Floridia.

26’ GOL DEL GELA. Girata di Ascia, respinta di Governo e sulla ribattuta l’errore di Deoma si trasforma in assist perfetto per il piattone di Golisano, al terzo gol stagionale.

42’ Che occasione per i biancazzurri. Sul cross di Riggio dalla sinistra Deoma deve solo spingere in porta un pallone che invece si impenna.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi nelle due formazioni.

51’ RIGORE PER IL GELA. Fallo di Giacone su Scerra. L’arbitro concede il calcio di rigore.

54’ Dal dischetto Floridia calcia debolmente per la parata facile di Governo.

57’ GOL DEL MISTERBIANCO. Gol sbagliato, gol subito. Maisano trova il pari con un piatto facile facile. Tutto da rifare per i biancazzurri.

76’ Gela pericoloso con Scerra, con conclusione angolata che il portiere etneo sventa in angolo.

Piove intensamente sul Presti ed il campo diventa scivoloso, col Misterbianco che bada solo a perdere tempo.

90’ Strepitoso Pandolfo sulla punizione del Misterbianco che si sarebbe infilata nel sette.

95’ Finisce 1-1 al Presti.