Basket, la Melfa’s ospita gli Stingers in cerca del quarto posto in solitaria

La squadra ospite è invece al penultimo posto in classifica con sole cinque vittorie, ma occhio a sottovalutare la gara e abbassare la guardia come già accaduto in passato. Occhio di riguardo alla gara tra Invicta di Caltanissetta, quarta a pari punti coi gelesi, e Comiso, capolista a pari punti con Catanzaro. In caso di vittoria della Melfa’s e sconfitta dei nisseni, i gelesi occuperebbero il quarto posto in solitaria. La gara si giocherà domenica al PalaLivatino alle 18.