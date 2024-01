Il Gela rallenta con lo Jonica, Resouf espulso nel finale

Gela. Lo Jonica va vicino al quinto successo di fila allo stadio Presti contro un Gela insolitamente spento. La traversa ed un gol annullato per fuori gioco fermano gli ospiti, che nel finale rischiano di perdere grazie alla doppia conclusione di D’Agosto.

Lo 0-0 rispecchia l’andamento del match, giocato non a ritmi altissimi e con poche conclusioni in porta. Primo tempo avaro di emozioni, con il Gela che ha molti giocatori in giornata no. Al contrario Baldè e De Jesus conducono la danza per lo Jonica che appare voglioso di continuare la striscia positiva.

La cronaca.

9’ Punizione di Staris deviata da Di Martino in angolo.

12’ Tiro velenoso di Tomaino deviato da Pontet in angolo

22’ Mena su punizione sfiora il palo.

Ripresa

Dentro Trentacoste e Bellomo per il Gela ma lo Jonica capisce che può vincerla e spinge in attacco.

12’ De Jesus, il migliore in campo, colpisce la traversa.

23’ Tomaino salva su Verdura il contropiede degli ospiti ben congegnato da De Jesus e Mena. Quasi un gol fatto.

35’ Gol annullato agli ospiti per presunto fuori gioco di Morello.

40’ Resouf tenta di sorprendere Pontet con un colpo di tacco.

41’ Doppio intervento su D’Agosto che sfiora l’1-0 per il Gela.

48’ Resouf e Staris vengono espulsi per reciproche scorrettezze.