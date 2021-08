Il gelese Scollo Console onorario a Rochester, scelto dal Consolato generale di Ny

Gela. Il Consolato generale d’Italia a New York ha scelto il gelese Vincenzo Scollo. Sarà il professionista, ormai da anni residente negli Stati Uniti, a ricoprire la carica di Console onorario per l’area di Rochester, che è la seconda più vasta dopo quella della stessa New York. Scollo, che opera nel settore assicurativo, aveva già ricoperto l’incarico di viceconsole e ora gli è stato affidato quello di console onorario. Sarà il gelese ad occuparsi del supporto amministrativo e burocratico, in favore di tutti i cittadini italiani che trovandosi nell’area urbana di Rochester avessero necessità di risposte, anche per l’avvio di procedure per il rilascio di documenti e passaporti.