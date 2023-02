Il “mistero” dell’omicidio Minguzzi, assolto anche Tasca: “Delitto di stampo mafioso”

Ravenna. “Un mistero” continua ad avvolgere la fine del diciannovenne Pier Paolo Minguzzi, ucciso nel 1987 e il cui cadavere riaffiorò dalle acque del Po di Volano. Lo scorso anno, la Corte d’assise di Ravenna pronunciò l’assoluzione per due ex carabinieri, il gelese Orazio Tasca e Angelo Del Dotto, che prestavano servizio ad Alfonsine, dove vive la famiglia del giovane, e per l’idraulico Alfredo Tarroni. Dopo una proroga dei termini, contestata dalla famiglia Minguzzi, i giudici di assise hanno depositato le motivazioni. Si ribadisce che non sono emersi elementi per collegare i tre imputati al sequestro e all’omicidio di Minguzzi. Sono già stati condannati per fatti analoghi, commessi poche settimane dopo il sequestro Minguzzi. Il sequestro e il delitto risalgono a trentasei anni fa, quando la vittima prestava servizio come militare di leva. Venne rapito e successivamente ucciso. I sequestratori, intanto, avevano chiesto un riscatto in denaro alla famiglia, che gestiva un’azienda ortofrutticola. La procura ravennate aveva chiesto l’ergastolo per i tre imputati, ritenendoli pienamente colpevoli. Erano già stati condannati per un’altra azione analoga, sfociata nel sangue con l’uccisione di un altro carabiniere. Nelle motivazioni, i giudici romagnoli si spingono a parlare di un omicidio di “stampo mafioso”.