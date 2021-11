Il PRG spiegato ai giovani, a Palermo intesa Comune-Università

PALERMO (ITALPRESS) – È stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l’assessorato alla Pianificazione del Territorio del Comune di Palermo, rappresentato dall’Assessore Giusto Catania, e il Dipartimento di Architettura (DARCH) dell’Università degli Studi di Palermo, rappresentato dal direttore, professore Francesco Lo Piccolo, per lo sviluppo di attività di comunicazione e partecipazione, rivolte in particolare modo al mondo dell’infanzia, su tematiche inerenti il PRG-Piano Regolatore Generale. Il protocollo di collaborazione prevede la realizzazione di attività di ricerca e azione e l’attivazione di processi partecipativi e metodologie didattiche sperimentali, attraverso laboratori sul campo con il coinvolgimento delle scuole e dei territori, per spiegare agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I e II grado il funzionamento del PRG e gli strumenti di pianificazione locale.

I responsabili scientifici del processo per il DARCH sono i professori Filippo Schilleci e Marco Picone. Il gruppo di lavoro è composto dai professori Stefania Crobe, Annalisa Giampino, Chiara Giubilaro, Manfredi Leone, Francesco Lo Piccolo e Vincenzo Todaro.

“La collaborazione didattica e scientifica tra il DARCH e l’assessorato alla Pianificazione del Territorio del Comune di Palermo – dice Lo Piccolo – si inserisce nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Università. Il progetto, che riguarda i settori scientifico-disciplinari ‘Urbanistica’ e ‘Geografia’, rappresenta un importante strumento per rafforzare i rapporti tra Università, amministrazione e cittadinanza”.

