IN OLANDA VINCE VINALES DAVANTI A MARQUEZ, SUBITO FUORI ROSSI

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Maverick Vinales vince il Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento con il Mondiale 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo della Yamaha taglia per primo il traguardo sul circuito di Assen precedendo il leader della classifica generale Marc Marquez e Fabio Quartararo, che completano il podio. Quarto Andrea Dovizioso. Ritiro nel corso del quinto giro per Valentino Rossi che, scattato dalla 14esima posizione, è entrato in rotta di collisione con Takaaki Nakagami ed è finito sulla ghiaia nei pressi della curva 8. Per Rossi altra gara amara con annesso ritiro dopo quella del Mugello. In precedenza era finito giù anche Alex Rins mentre si trovava al comando.

In Moto2, primo successo in carriera per Augusto Fernandez. Approfittando della caduta contemporanea a due giri dal termine di Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri che stavano battagliando per il primo posto, il pilota spagnolo si è imposto su Brad Binder e Luca Marini, al secondo podio stagionale. Sesto Andrea Locatelli, decimo Andrea Bezzecchi. Nella classifica del Mondiale c’e’ ora in testa Thomas Luthi, oggi quarto.

Doppietta italiana in Moto3, con Tony Arbolino che la spunta di un soffio su Lorenzo Dalla Porta. Terzo posto per Jakub Kornfeil.

Aron Canet, leader del Mondiale, chiude dodicesimo.

