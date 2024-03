“Argo-Cassiopea”, tavolo per le prescrizioni imposte ad Eni parte in settimana: “Tempi troppo lunghi”

Gela. Dopo oltre due anni di attesa, in settimana dovrebbe riunirsi il primo tavolo ufficiale, al settore comunale sviluppo economico, per valutare l’attuazione delle prescrizioni ambientali imposte ad Enimed nell’ambito del progetto per il gas “Argo-Cassiopea”. L’indicazione l’ha fornita l’assessore Salvatore Incardona rispondendo all’interrogazione esposta dalla grillina Virginia Farruggia. La riunione è indetta per venerdì. Nelle due autorizzazioni che Palazzo di Città ha rilasciato alla multinazionale per uno dei progetti più importanti sul gas destinato alle forniture nazionali, vengono indicate diverse prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale. Tocca ad Enimed attuarle ma prima di tutto serve l’avvio di una verifica costante, attraverso un tavolo tecnico più volte richiesto dal responsabile della Riserva Biviere Emilio Giudice. Di recente, il senatore Pietro Lorefice ha finalizzato un accesso agli atti sul tema. Sulla base delle autorizzazioni, sarebbe stato necessario sottoscrivere un protocollo tra le parti. Il progetto “Argo-Cassiopea”, che assicurerà royalties all’ente comunale, è già in stato avanzato.