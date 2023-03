Inzaghi carica l’Inter “Voglio una reazione da grandi uomini”

MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo”. Così Simone Inzaghi alla vigilia del match casalingo contro il Lecce, una sfida che arriva dopo il ko di misura in casa del Bologna. “Di fronte troveremo una squadra in salute, che gioca un ottimo calcio: il Lecce sta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione lo sta dimostrando”, spiega Inzaghi che ha grande fiducia nei suoi ragazzi. “Il nostro è un gruppo unito e la dimostrazione è data dalla disponibilità che ho sempre avuto da parte di tutti i giocatori: ci sono sempre squalifiche e infortuni e di volta in volta diversi giocatori hanno cambiato ruolo, ho sempre trovato ottime risposte”. Napoli lontanissimo, obiettivo scudetto che sembra ormai sfumato, Inzaghi ne è consapevole, ma sottolinea: “In campionato sicuramente potevamo fare meglio, in questi 18 mesi comunque abbiamo fatto delle buone cose e dobbiamo prendere il meglio di quanto espresso”.- foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).