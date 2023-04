La mozione di sfiducia va in aula, Cascino ha firmato: “Ente in stato comatoso”

Gela. C’è la decima firma alla mozione di sfiducia. L’esponente della Nuova Dc Vincenzo Cascino, come anticipato dai vertici del partito due settimane fa, ha apposto la sua sigla. La mozione può andare in consiglio. Cascino ha integrato la sua adesione con un documento, nel quale delinea le ragioni della sfiducia. Oltre alla Nuova Dc, avevano già aderito i partiti di centrodestra e il Pd. Cascino e i vertici della Dc, nel documento, descrivono un ente comunale “in stato comatoso”. Senza atti finanziari e con il sistema dei progetti Pnrr che non ingrana, per il consigliere non ci sono le condizioni per andare avanti. L’amministrazione e il sindaco Lucio Greco, secondo il cuffariano, non sono riusciti a guidare una transizione che avrebbe dovuto assicurare uno sviluppo della città.