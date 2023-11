La piattaforma di “Idee e partecipazione”: “Rigenerazione sociale, confronto su formazione e Macchitella lab”

Gela. Una “rigenerazione sociale” che passa anche dalla piena fruibilità di Macchitella lab. Emanuele Antonuzzo, tra i fondatori del progetto “Idee e partecipazione”, sostiene apertamente il manifesto di “Generazione Gela”, proprio rispetto all’ex casa albergo. “Idee e partecipazione” si unisce e fa proprio il manifesto per “Macchitella lab” del gruppo “Generazione Gela”, con il quale abbiamo in atto un proficuo confronto sul tema dell’alta formazione e dell’università – spiega lo stesso Antonuzzo – il rilancio della città deve partire proprio dalle politiche culturali, in particolare dalla formazione. Ci riferiamo ad università, ricerca applicata, Its, ovvero istruzione tecnica superiore, aggiornamento professionale, formazione civica e di cittadinanza attiva. Senza dimenticare manifestazioni tese alla valorizzazione del territorio e all’attrattiva verso la città. Il progetto “Macchitella lab” e le attività che sono incluse è trasversale a qualsiasi proposta politico-amministrativa. Su questo tema la convergenza della città deve essere totale, affinché, come scritto nel manifesto di “Generazione Gela”, la comunità locale abbia la disponibilità della struttura ex casa albergo e veda rapidamente l’avvio del progetto”. Gli esponenti di “Idee e partecipazione”, già in pieno dialogo con pezzi dell’area progressista cittadina e coinvolti in quello che fu il percorso catanese del professore Maurizio Caserta, pongono al centro di ogni valutazione quella che definiscono “rigenerazione sociale”. “Obiettivo della proposta è realizzare un confronto concreto tra le forze socio-economiche della città, partendo proprio dal tema dell’alta formazione e da Macchitella Lab”, precisa Antonuzzo.