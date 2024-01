La Polisportiva vince lo scontro diretto e ottiene il primato solitario

Primo parziale equilibratissimo finito col punteggio di 25-22, con le giallonere che non sfruttano a dovere un buon vantaggio e finiscono per spuntarla di appena 3 punti. Nel secondo set partono meglio le catanesi per poi abbassare la guardia senza andare oltre i 16 punti, regalando il parziale alle gelesi grazie a troppe disattenzioni. Successivamente, torna l’equilibrio visto ad inizio gara e a farla franca è la squadra ospite, che porta la gara al quarto set, vinto anch’esso dalle giallonere che soffrono e non poco. Risultato del quarto parziale di 25-20 e primato solitario per le ragazze di coach Bonaccorso.