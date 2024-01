Non c’è due senza tre, il Volley Gela sbanca anche San Cataldo

Vittoria agevole invece per l’Ecoplast Volley, trionfante in casa contro l’Ambient Lab di Messina con il risultato di 3-0. Capitan Palmeri e compagni la spuntano contro gli avversari senza soffrire troppo, come dimostrano i risultati dei tre parziali: 25-15, 25-14, 25-18. I gelesi si riscattano dopo la sconfitta casalinga di settimana scorsa contro la prima della classe e tornano in carreggiata per un posto in zona playoff.