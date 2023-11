La rivoluzione Fastweb, linea fissa+mobile a € 32,90, e dalla Giemme telefonia un ulteriore sconto

Gela. Razionalizzare i costi è una esigenza di tutte le famiglie. Avere la fibra internet a casa ed una sim mobile a prezzi convenienti è quello cui ambiscono tutti. E fino al 16 novembre ci ha pensato Fastweb a spiazzare tutti gli altri gestori con una promozione unica: Fastweb Casa a 24,95 € con fibra ultraveloce, chiamate illimitate, modem FASTGate e attivazione linea inclusa + Fastweb Mobile Full a 7,95 € 200 GB, anche in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 100sms per un totale di 32,90 €.

Non solo, i primi 10 clienti della Giemme telefonia che attivano fibra a casa più SIM in convergenza non pagano nulla, neanche le 20 €. La promo è valida solo nel punto vendita Giemme di Massimiliano Giorrannello, in Corso Salvatore Aldisio 121 (piazza San Giacomo). Tel.0933.1964661 – 391.3154104

Per le nuove attivazioni delle offerte di rete fissa Fastweb Casa, con connessione illimitata in Fibra FTTH, Misto Fibra Rame FTTC e ADSL, è disponibile la nuova promozione per la convergenza.

In generale, con tutte le offerte di rete fissa Fastweb, i clienti possono abbinare in convergenza un’offerta di rete mobile. Sono previsti gli stessi pacchetti e prezzi mensili standard, ottenibili anche attivando la sola offerta mobile senza rete fissa.

Abbinando un’offerta di rete mobile non era previsto alcun vantaggio neanche per la rete fissa, che veniva comunque proposta al prezzo standard.

Per le offerte Fastweb Casa è tornata la nuova promozione in convergenza, in caso di adesione contestuale a un’offerta di rete fissa e a un’offerta di rete mobile a scelta tra Fastweb Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi, l’operatore permette di ottenere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta di rete fissa sottoscritta.

Lo sconto è ottenibile anche dai già clienti che hanno attiva Fastweb Mobile Full o Fastweb Mobile Maxi e aggiungono un’offerta di rete fissa Fastweb.

La promo è stata lanciata in un nuovo spot pubblicitario con il claim “Missione Convergenza” con alcuni dei testimonial dell’operatore, ovvero il tennista Jannik Sinner, la break dancer Antilai Sandrini e il praticante di wakeboard Massimiliano Piffaretti.

Con Fastweb Casa Light le chiamate a consumo prevedono un costo di 15 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo.

Per quanto riguarda infine i dispositivi inclusi, si ricorda il modem NeXXt include la compatibilità con lo standard Wi-Fi 6 e l’integrazione dell’assistente vocale Amazon Alexa, con cui è possibile gestire direttamente con i comandi vocali la propria smart home, anche con funzionalità specifiche per la propria linea fissa.

Il Booster è invece un dispositivo di dimensioni più contenute che consiste in un ripetitore Wi-Fi, anch’esso con Alexa integrata, da abbinare al modem NeXXt per estendere il segnale nelle aree meno coperte della casa, con la creazione di una rete Easy Mesh.

I dispositivi Fastweb sono inclusi in comodato d’uso gratuito.