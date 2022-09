Lavori all’Ipab “Aldisio”, manutenzione e igienizzazione autorizzate dal commissario

Gela. Sono in corso lavori di manutenzione e igienizzazione all’interno della struttura dell’Ipab Aldisio. Attività disposte dal commissario Carmelo Casano. Si tratta di interventi programmati per garantire servizi e ulteriori migliorie igienico-sanitarie. Il commissario sta anche spingendo per chiudere l’iter di tutti i progetti in essere per la casa di riposo, che va rilanciata.