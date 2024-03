Lavori Montelungo, firmato il contratto per la riqualificazione dell’area

Gela. È stato firmato ieri pomeriggio in municipio il contratto con l’azienda Emma Lavori di San Cataldo per l’affidamento dell’appalto integrato e la progettazione ed esecuzione dei lavori che interesseranno 67 ettari del parco di Montelungo, completamente riqualificato. Alla presenza del Sindaco Lucio Greco, il Segretaria Generale Carolina Ferro, il dirigente del Pnrr Antonino Collura e i rappresentanti della stessa impresa, è avvenuta la firma che marca i 600 giorni entro i quali l’intervento dovrà essere ultimato, pena revoca del finanziamento previsto nel Pnrr. “Continuiamo a fare fatti e non chiacchiere – ha detto il Sindaco – L’area sarà completamente riqualificata e manterrà il suo aspetto paesaggistico. Tra le tante opere sono previste la creazione del museo della battaglia di Gela e la ristrutturazione completa della vecchia masseria”. Ci sarà dunque uno spazio per il racconto della memoria, un punto di accesso per l’educazione ambientale, enoteca ed esposizione di prodotti tipici attraverso un impianto di cucina, lo show cooking domenicale. Saranno ospitati cultori del turismo alternativo ed percorsi ciclo turistici.