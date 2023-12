La cantautrice gelese Eleonora si racconta nel singolo “Fenice”

Gela. “Fenice” è il nuovo singolo della cantautrice Eleonora, nome d’arte di Eleonora Scerra. L’artista gelese si presenta al pubblico nazionale con il nuovo inedito che porta la sua firma e prodotto dalla Eleproduzioni international di Giuseppe Lavore ,noto produttore e talent scout musicale .

“Fin da piccola amavo cantare- ci racconta la cantautrice Eleonora- poi piano piano è diventata una passione sempre più grande. Ho iniziato a fare lezioni di canto ,presso l’Accademia di canto e musica Eleonora Lavore ,nella mia città Gela ,quando avevo solo 10 anni e non ho più smesso. Sono sempre stata una ragazzina timida che aveva difficoltà ad aprirsi ma grazie al canto ho potuto esprimere me stessa. La musica mi ha accompagnata in ogni periodo della mia vita e soprattutto mi ha aiutata ad affrontare quelli brutti, è sempre stata il posto sicuro in cui mi andavo a nascondere, dove mi sentivo capita e ascoltata. Infatti la mia canzone parla proprio di questo, di come io grazie alla musica sia rinata proprio come una fenice fa dalle proprie ceneri. Io amo cantare e amo tutta la musica senza distinzioni e la amerò per sempre. “