Lega al centrodestra, “ritiriamo la sfiducia”: “Per noi Greco ormai superato”

Per Alabiso, che ha condiviso la proposta con l’altro salviniano Giuseppe Spata e con il partito, anche atteggiamenti politici come quelli della Dc sono poco comprensibili. “Questa proposta non ha nulla a che fare con eventuali rapporti con l’amministrazione. Siamo sempre stati all’opposizione e lì rimaniamo. La sfiducia – prosegue il consigliere – l’abbiamo firmata in bianco perché siamo da tempo convinti che l’esperienza Greco sia conclusa. Non è un sindaco di centrodestra”. I leghisti cercheranno di capire quale sia il vero andazzo politico nel centrodestra della sfiducia e la proposta serve probabilmente a contarsi per andare avanti con un progetto alternativo a Greco, che però non ha ancora ingranato le marce giuste.