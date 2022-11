Licata e “Una Buona Idea” iniziano a dialogare: è ancora gelo invece tra civici e forzisti

Un’interrogazione già portata in aula più volte. Per Gnoffo, “è fuori luogo”. “Bastava che il consigliere Sincero si rivolgesse agli uffici – ha detto – è una questione burocratica. Bisogna prima procedere al riallineamento degli attivi e dei passivi, visto che il bilancio non è stato ancora approvato. Avevo anche detto che ci sono stati problemi per l’indisponibilità del funzionario che se ne occupava ma abbiamo provveduto a definire l’elenco degli aventi diritto”. Sincero ha chiesto un intervento del presidente d’aula, Paola Giudice, ritenendo che i toni dell’assessore non fossero consoni. Ha rimarcato ancora una volta che non sono accettabili tempi così lunghi per concedere i contribuiti Tari a chi ne ha diritto. Quello degli sgravi per i rifiuti è solo uno spaccato dei rapporti che all’interno della maggioranza non ingranano per nulla tra azzurri e civici. La stessa conclusione sul centro per l’autismo di via Ascoli. Il gruppo di “Una Buona Idea” ha portato in aula un’interrogazione per capire come mai non siano stati attivati il trasporto e i rimborsi del servizio alle famiglie dei pazienti del centro. Gnoffo ha però precisato che quello di via Ascoli “non è un centro di riabilitazione e non è convenzionato Asp ma è di Asp”. Per Gnoffo, “è giusto fare chiarezza”. Sincero ha ribadito che “l’assessore non ammette gli errori, con un atteggiamento stizzito”. “Quando si opera in un settore così delicato bisognerebbe avere maggiore accuratezza – ha concluso Sincero – il consiglio è votato dai cittadini”.