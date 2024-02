“Lista forte di FI, avrà ruolo importante”, Pepe: “Non ci sono correnti, partito si rivede in Mancuso”

“In Forza Italia non ci sono correnti interne – sottolinea – è un partito compatto che si riconosce in Michele Mancuso, nei dirigenti e negli iscritti che lo hanno portato avanti e lo hanno fatto crescere in questi anni. Se c’è qualcuno che vuole far passare messaggi sbagliati, a noi non interessa. Forza Italia è quella all’opposizione del sindaco Lucio Greco. E’ giusto che l’assessore Marco Falcone venga a fare campagna elettorale in città e incontri i suoi amici personali, che probabilmente lo voteranno. Però, non fanno parte di Forza Italia. E’ una questione di coerenza verso chi ci sostiene”. Il coordinatore, in attesa di capire se il congresso cittadino lo riconfermerà (come pare possibile), insiste sull’appartenenza ad un partito che anche verso le amministrative ha come faro Mancuso, legittimato dal congresso e chiaramente in discontinuità con qualsiasi ipotesi di dialogo con i pro-Greco.