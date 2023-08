Lo Piano ancora nelle acque dello Stretto, “Gela può diventare scenario ideale per gare fondo”

“L’amministrazione locale dovrebbe far tesoro del meraviglioso mare di Gela che trovo sempre più pulito e vivibile rispetto a quando ero bambino – ha spiegato – grazie alle temperature miti si potrebbero organizzare gare di fondo tutto l’anno e attrarre squadre di tutto il mondo che potrebbero scegliere la nostra costa per allenarsi”.

“Fin da bambino sognavo di attraversare lo stretto. Nuotare partendo dalla Sicilia, toccare la Calabria e poi tornare nuovamente a nuoto nella mia isola è stata un’emozione indescrivibile – continua – anche in questa competizione non è mancata la fatica naturalmente, ma quando questa si faceva più sentire pensavo che ad accompagnarmi in questa avventura c’erano mio padre Agostino, mia sorella Maria Cristina e mia moglie che mi sostiene e mi sprona a dare sempre il massimo”.