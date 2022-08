Lontano da FdI e sempre più vicino a Cuffaro, verso intesa tra Federico e la Nuova Dc

Gela. Il sì sembra ormai definito. L’ex parlamentare regionale Pino Federico, salvo nuovi capovolgimenti di fronte, sarà un candidato della Nuova Dc, in vista delle elezioni regionali. E’ stata una giornata lunga, che pare si sia conclusa direttamente a Palermo. Ci sarebbe l’intesa tra l’ex presidente della Provincia e il gruppo cuffariano, che a questo punto darà precedenza ad una candidatura considerata strategica, con l’obiettivo di un seggio. L’ingresso in lista di Federico dovrebbe far saltare la candidatura di Carmelo Migliore, che aveva rinunciato ad Italia Viva per accettare la sfida del progetto della Nuova Dc. Pare che l’accelerata sia arrivata quando è stato ormai chiaro che per Federico non ci sarebbe stato spazio nella lista di Fratelli d’Italia. I meloniani, in attesa dell’ufficialità, schiereranno il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera (lui e il gruppo dirigente locale non hanno ancora commentato preferendo aspettare la chiusura della lista). I dirigenti locali della Nuova Dc hanno riflettuto sull’opportunità di arrivare ad un accordo con Federico e con il gruppo che lo sostiene, ora praticamente formalizzato. A livello regionale, i cuffariani hanno stretto un’intesa con l’Udc, per candidati comuni (ma senza il coordinatore provinciale centrista Silvio Scichilone che si è tirato fuori).