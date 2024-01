“Manutenzioni ma senza risorse”, Morselli: “Programmazione? C’è chi strumentalizza”

Gela. Lo stato di salute generale del municipio è certamente fiaccato dal dissesto e da tutto ciò che comporta. La vicenda delle scuole è solo uno dei tanti aspetti. Negli ultimi giorni, soprattutto con maggiore disponibilità di operai da parte dell’azienda che detiene il contratto quadro per le manutenzioni, sono partiti interventi in via Antioco (attesi da anni) e sono in atto interventi di messa in sicurezza per i pali divelti, per le griglie stradali e sulle sponde viarie dei tratti che conducono anche nelle zone balneari. “Purtroppo, le risorse sono limitate al massimo – dice l’assessore Romina Morselli – cerchiamo di intervenire per la messa in sicurezza. Il settore manutenzioni non ha personale. Se un tempo si arrivava a più di venti operatori, oggi siamo praticamente senza alcuna copertura di personale. Tra me, il geometra Collodoro e il dirigente Collura, si dipana l’unica via per gli interventi. Siamo praticamente il front office di un’intera città”. Con gli uffici privi del necessario volume di personale, senza strumenti finanziari approvati e con emergenze che si susseguono, da Palazzo di Città fanno capire che non si possono fare miracoli. “Quanto accaduto nella scuola”Verga” – dice inoltre l’assessore – sta creando un effetto di emulazione certamente negativo. Lo voglio ribadire. Il dirigente comunale, che dovrebbe occuparsi dei fondamentali progetti Pnrr, deve quotidianamente rapportarsi con la mera manutenzione. Senza un bilancio e con fondi minimi, si può coprire l’emergenza e nelle scuole la situazione è assai eterogenea. Alla “Verga”, nel plesso di via Caviaga e via Pandino, c’era solo un intervento minimo da fare. Il resto, la caldaia e il sistema di riscaldamento, erano funzionanti. In altri istituti, la situazione è diversa. Ora, però, tutti reclamano anche per lavori ingenti che il Comune non può permettersi. Non vogliamo sottrarci. La protesta della “Verga” si poteva evitare. Non possiamo coprire lavori economicamente consistenti. Mi dispiace però che arrivino insistenze anche da parte di chi dovrebbe conoscere la situazione complessiva”.