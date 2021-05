Melfa’s sempre più giù, con la capolista Castanea undicesimo ko di fila

Il coach Salvo Bernardo non cerca alibi. “Si è spenta subito la luce – ha ammesso – non abbiamo giocato più. Non stiamo più lottando, soprattutto dall’infortunio di Milekic non abbiamo più giocato e non va bene. Ci sono sfuggiti i play off ma volevamo finire meglio questa strana stagione. Doveva essere un anno di transizione , una sorta di road map per prepararci al meglio per il futuro. Non siamo una società che può puntare al salto di categoria, questo deve essere chiaro a tutti”.