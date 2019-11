MIGRANTI: NAUFRAGIO LAMPEDUSA, 5 I CORPI RECUPERATI

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Proseguono le ricerche dei dispersi in mare a seguito del naufragio avvenuto nella giornata di ieri a circa un miglio dalla spiaggia dell’Isola dei Conigli.

Allo stato attuale – rendo noto la Guardia costiera – sono 3 i corpi senza vita, tutte donne, recuperati in mare dalla motovedetta CP 324. Due ulteriori corpi privi di vita – anche questi di donna – sono stati ritrovati a terra da personale della Guardia di Finanza. Attualmente le condizioni meteo-marine permangono avverse e nelle ricerche resta impegnato un elicottero e una motovedetta della Guardia Costiera.

Le operazioni di soccorso condotte nel tardo pomeriggio di ieri dalle motovedette della Guardia Costiera sono state particolarmente difficoltose, non solo a causa delle proibitive condizioni del mare, con onde alte fino a 2 metri, ma anche a seguito dell’elevato numero di persone cadute in mare contemporaneamente.

