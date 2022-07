Mostra nave greca, già tante prenotazioni per visitarla: pezzi rari e l’interesse cresce

L’allestimento si trova in un padiglione appositamente realizzato all’interno del Parco archeologico, in prossimità del Museo dei relitti greci, struttura in costruzione destinata ad ospitare definitivamente il relitto recuperato dalla Soprintendenza grazie agli studi effettuati dal compianto Sebastiano Tusa, che indicò in quella località l’antica colonia dorica di Gela. Nei prossimi mesi, però, come conferma l’assessore Regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà, a Gela dovrebbe essere restituito anche il Museo Archeologico, attualmente in ristrutturazione. La mostra di Ulisse intanto aprirà i battenti venerdì 22 luglio alle ore 18 e resterà poi aperta (fino al 10 ottobre) dal martedì alla domenica (festivi compresi) dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso 19.30). Per tutte le informazioni è stato creato un apposito sito web e canali social dedicati (Fb e Instagram).