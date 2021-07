Nazionale, Gravina “Mi spiace tantissimo per Spinazzola”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi è dispiaciuto tantissimo per Spinazzola,stava dando tanto a questa squadra. Gli faccio un grandissimo inbocca al lupo per un rientro veloce perchè non è solo un grandeprofessionista ma ha dimostrato grandissime qualità umane”. Lo hadichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina a marginedella conferenza dell’Aia, a Roma. “Finali confermate a Londra? Credo proprio di sì – ha ammesso Gravina -. Abbiamo fatto una call con alcune federazioni e abbiamo sollevato temi molto delicati. Forse il più delicato riguarda i problemi che avremo nel portare i nostri tifosi a Wembley: abbiamo avuto una disponibilità di 125 biglietti per la semifinale con la Spagna e 1.000 tagliandi per l’eventuale finale. Voi capite che abbiamo qualche forte limitazione se vogliamo dare il senso della partecipazione a questo gioco. Capisco che purtroppo c’è una pandemia e dobbiamo convivere con queste norme restrittive del governo inglese – ha aggiunto – Cercheremo di migliorare le cose per quello che è possibile. Ma certo vivere con queste restrizioni e questi condizionamenti penalizza la parte più bella del nostro sport”. Infine, il numero uno della Federazione si è soffermato sul caso Salernitana: “Iscrizione? Siamo indirittura, oggi scadono le condizioni che abbiamo posto. Non sicambia una virgola da quello che abbiamo chiesto: al di là dialcune comunicazioni su un trust che avrebbe richiesto soloqualche piccola sfumatura, io sono molto chiaro e vi dico che nonè così. Il trust richiedeva una rivisitazione profonda e siamostati rassicurati al riguardo. Ora aspettiamo con molta ansiaquesta risposta da parte delle due società proprietarie dellaSalernitana e siamo convinti che si arriverà ad una soluzione cheha un passaggio obbligato: prendere per atto dovuto tutto quelloche noi abbiamo indicato”.(ITALPRESS).