“Non ho ancora letto la nota di FdI”, Sammito: “Se il Pef sarà votato possono andare al Tar”

Gela. “Non ho ancora avuto modo di leggere la nota inoltrata dai tre consiglieri di Fratelli d’Italia. La domenica e l’1 maggio li dedico alla famiglia. Ne prenderò visione a tempo debito”. Il presidente del civico consesso Salvatore Sammito conferma la piena regolarità della seduta convocata in forma urgente per martedì mattina, poche ore prima di quella per la mozione di sfiducia, fissata invece nel primo pomeriggio. “Sulla convocazione di una seduta decide il presidente del consiglio – continua – se i consiglieri che hanno scritto ritengono che le loro ragioni siano valide, qualora il Pef all’ordine del giorno martedì mattina venisse votato potranno fare ricorso al Tar. Se il tribunale amministrativo gli darà ragione, prenderò atto della decisione di un organismo giudiziario”. Sammito ha proceduto alla convocazione nella serata di venerdì, dopo che la seduta sul Pef si era chiusa per assenza di numero legale. E’ stato il sindaco Lucio Greco a chiedere che si procedesse con una convocazione d’urgenza, visti i tempi stretti per l’approvazione del Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti.