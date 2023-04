Podisti dell’Atletica Gela a Palma Di Montechiaro e a Scoglitti: ancora ottimi risultati

Gela. Domenica ricca di podi quella vissuta oggi dai podisti dell’Atletica Gela. Ben tredici runner sono stati impegnati su due fronti agonistici, Scoglitti con la seconda edizione del Trofeo “Pescamare” con distanze mezza maratona e 10 km, e Palma Di Montechiaro con la quinta edizione del trofeo del “Gattopardo-memorial Lillo Inquanta”. Risultati soprattutto al femminile, in particolare Laura Granvillano ha ottenuto il primo posto nella categoria SM50 a Palma Di Montechiaro. Il resto dei podi invece da Scoglitti. Nella 10 Km grande prestazione di Sonia Alferi, terza assoluta e prima nella categoria SF40. Salvina Fasciana prima nella categoria SF e Ilva Cicarelli prima nella categoria SF60. Sfiora il podio invece Antonella Resciniti quarta nella categoria SF 40. Al maschile, sempre sulla stessa distanza dei 10 km, secondo posto per Pippo Zafarana nella categoria SM60 e buone prestazioni per Franceso Alabiso, Luigi Morselli, Francesco Cagnes e Francesco Tilaro. Continua a volare e mietere podi il nonnino Angelo Mendola che conquista nella categoria SM70 il primo posto sulla distanza dei 21 km. Sulla stessa distanza ottima performance anche per Antonio Saviano che migliora di gara in gara è si classifica settimo nella categoria SM45.