Nuove variazioni di bilancio, dalla videosorveglianza alle scuole: sì dei pro-Greco

Gela. Questa volta, non è stato necessario neanche che l’opposizione rimanesse in aula, come invece era accaduto nel corso delle più recenti votazioni all’assise civica. Accogliendo l’appello del sindaco Lucio Greco, che qualche ora prima aveva anche fatto pervenire una sua missiva sul tema alla presidenza del consiglio comunale, la maggioranza ha approvato ulteriori variazioni di bilancio. Tredici voti favorevoli e l’astensione dell’indipendente Rosario Trainito, che ha comunque partecipato fino alla conclusione, hanno consentito all’amministrazione comunale di incassare l’approvazione. Le variazioni serviranno a coprire il progetto esecutivo, da 400 mila euro, per la nuova videosorveglianza in città, ma anche le manutenzioni più urgenti nelle scuole e il mutuo per gli interventi alla “Solito”, istituto attualmente interdetto alla normale attività. Gli animi si sono accessi proprio sul punto della manutenzione scolastica. L’assessore Cristian Malluzzo, dopo l’intervento del sindaco Lucio Greco, ha parlato di sforzi fatti dalla giunta per assicurare la piena fruibilità delle scuole cittadine. Una posizione che non ha per nulla convinto i consiglieri di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino, che invece, senza girarci troppo intorno, hanno sottolineato le responsabilità anche di Malluzzo rispetto ad un’edilizia scolastica che considerano per nulla soddisfacente. Hanno lasciato l’aula, così come hanno fatto i dem e il resto dell’opposizione. Il consigliere comunale del Pd Alessandra Ascia ha, prima, indicato come poco opportuna la missiva del sindaco, nella quale c’è l’invito all’assise civica ad avere “attenzione” rispetto proprio alle variazioni e all’immediata esecutività (che invece non aveva trovato i numeri necessari sul precedente assestamento); poi, ha spiegato le ragioni che l’avrebbero portata ad astenersi, anche se l’intervento di Malluzzo l’ha portata a sua volta a lasciare l’aula. In sostanza, sono stati i pro-Greco ad approvare le variazioni e ancora una volta a far capire che possibilità di dialogo nell’alleanza ce ne sono, anche se ad oggi la strada è stata sempre dissestata. Non sarà comunque un processo politico semplice da sostenere.