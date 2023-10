“Nuovo servizio senza Tekra”, Greco: “Centrodestra ha fatto ostruzionismo contro la città”

Gela. Il nuovo servizio rifiuti oggi avviato da Impianti Srr non può che avere più di un “retrogusto” politico. Per il sindaco Lucio Greco, così come aveva spiegato anche l’assessore Ivan Liardi, è un risultato addebitabile ai “responsabili”, a chi non si è tirato indietro quando si è trattato di votare il piano economico finanziario e il provvedimento Tari. “Dopo tanti anni di sofferenze, dopo tanti bocconi amari, dopo tanti disagi e dopo tante legittime proteste dei cittadini, ce l’abbiamo fatta. Non c’è più Tekra e abbiamo oggi un nuovo servizio rifiuti”, dice l’avvocato Greco. Il sindaco va dritto per la sua strada senza tatticismi politici. “Tutto questo, nonostante l’ostruzionismo e l’atteggiamento distruttivo da parte di alcune forze politiche come FdI, FI, Lega e Dc”, aggiunge. Una nuova cesura dal centrodestra della sfiducia.