“Nuvole a Venezia” di Iudice in un testo per la scuola, Loescher sceglie la sua opera

I responsabili che si occupano della selezione dei contenuti del testo scolastico hanno voluto fortemente l’opera di Iudice. “Ringrazio la casa editrice che ha pensato alla mia opera – aveva già detto diversi mesi fa quando venne ufficializzata la pubblicazione – sicuramente, si tratta di una pubblicazione importante, anche perché destinata agli istituti scolastici di tutta Italia. Un ringraziamento particolare vorrei farlo al dottor Jacopo Bassi”. Per Iudice, un altro risultato di spessore, che rende tangibile la consistenza artistica della sua opera, ormai pienamente riconosciuta a livello nazionale, fino ad arrivare tra i banchi delle scuole italiane, con un tema come la migrazione, che tra i primi ha fatto conoscere la sua narrativa pittorica, in Italia e non solo.