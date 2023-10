Orto Pasqualello, gara per l’appalto integrato: iter affidamento per interventi su fronte mare

Allo stesso modo si va all’affidamento con procedura negoziata per un altro intervento di “Qualità abitare”, volto al miglioramento della sicurezza della mobilità pedonale e carrabile, alla previsione di un’area parcheggio e di una pista ciclabile: tutto concentrato in quello che viene definito “fronte a mare”, lungo Via Istria, Via Matteotti, Via Elba, Via Dalmazia, Via Verdi, Via Colombo e traverse. L’importo complessivo si aggira su una quota superiore ai tre milioni di euro. Infine, sempre gli uffici del settore “governance e attuazione Pnrr” hanno indetto la procedura aperta per la fornitura di charging station e mezzi elettrici, con un totale di oltre 580 mila euro.